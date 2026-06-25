Jedna znajomość może zmienić wszystko. WSB-NLU zaprasza przyszłych studentów

Rekrutacja na rok akademicki 2026/2027 w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University trwa. To okazja dla maturzystów i wszystkich osób planujących dalszą edukację, aby poznać uczelnię od środka i świadomie wybrać kierunek studiów.

WSB-NLU zaprasza zainteresowanych na Dzień Otwarty. Jak podkreśla uczelnia, wydarzenie nie ma charakteru typowego, masowego spotkania. Każdy uczestnik może wybrać dogodną godzinę wizyty i spotkać się z przedstawicielami uczelni w kameralnej atmosferze.

To dobry moment, aby porozmawiać z wykładowcami i studentami, zadać pytania dotyczące kierunków, organizacji zajęć oraz codziennego życia akademickiego.

Kierunki studiów w WSB-NLU

Wyższa Szkoła Biznesu – National Louis University oferuje kierunki, które można dopasować do swoich planów, zainteresowań i celów zawodowych. W ofercie uczelni znajdują się m.in.:

Psychologia – jednolite studia magisterskie,

– jednolite studia magisterskie, Zarządzanie – studia licencjackie oraz uzupełniające magisterskie,

– studia licencjackie oraz uzupełniające magisterskie, Informatyka – studia inżynierskie,

– studia inżynierskie, Prawo – jednolite studia magisterskie,

– jednolite studia magisterskie, MBA – studia podyplomowe.

Każdy z kierunków dostępny jest w trzech formach: stacjonarnej, niestacjonarnej oraz niestacjonarnej hybrydowej RealTime. Dzięki temu kandydaci mogą wybrać sposób studiowania najlepiej dopasowany do swojego rytmu życia, planów zawodowych i innych obowiązków.

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Autor: WSB-NLU/ Materiały prasowe

Nauka dopasowana do potrzeb studentów

WSB-NLU stawia na praktyczne podejście do edukacji, nowoczesne narzędzia oraz projekty przygotowujące do realiów rynku pracy. Uczelnia podkreśla także rolę wykładowców i ludzi, których można poznać w trakcie studiów.

To właśnie relacje, rozmowy i współpraca z innymi studentami oraz kadrą akademicką mogą stać się ważnym elementem rozwoju osobistego i zawodowego.

Akademik dla studentów spoza Nowego Sącza

Osoby, które nie mieszkają w Nowym Sączu, mogą skorzystać z akademika WSB-NLU. Pokoje są nowoczesne i w pełni wyposażone, z dostępem do internetu, kuchni oraz przestrzeni wspólnych.

Akademik ma być miejscem nie tylko do mieszkania, ale także do integracji, poznawania nowych ludzi i pełniejszego doświadczenia studenckiego życia.

Rekrutacja trwa

WSB-NLU zachęca kandydatów do rozpoczęcia swojej akademickiej przygody i udziału w Dniu Otwartym. Jak podkreśla uczelnia, jedna znajomość może zmienić wszystko – warto więc poznać ludzi, którzy mogą zainspirować do działania i pomóc w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej.