Tajemnicze zaginięcie 47-letniej Wiolety z Podgórzyna. Kobieta prawdopodobnie wyruszyła w góry

Poszukiwania Wiolety Krzaczkowskiej przez policję w Jeleniej Górze

Jeleniogórscy mundurowi z województwa dolnośląskiego próbują ustalić miejsce pobytu 47-letniej kobiety pochodzącej z Podgórzyna. Wioleta Krzaczkowska była widziana po raz ostatni we wtorek, 2 czerwca, kiedy opuściła swój dom i od tamtej pory nie nawiązała żadnej relacji z rodziną ani znajomymi.

W momencie zniknięcia 47-latka miała na sobie granatowy polar oraz czarne spodnie przeznaczone do wędrówek. Dodatkowo zabrała ze sobą charakterystyczny, jasnozielony plecak turystyczny firmy Jack Wolfskin o pojemności około 20-25 litrów, co pozwala śledczym zakładać, że skierowała się na jedną z tras w Karkonoszach.

Szczegółowy rysopis zaginionej 47-latki z Podgórzyna

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze w mediach społecznościowych udostępniła wizerunek oraz szczegółowy opis wyglądu poszukiwanej 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna.

Wzrost: 164 cm

164 cm Sylwetka: szczupła budowa ciała

szczupła budowa ciała Włosy: w odcieniu ciemnego brązu, niemal całkowicie czarne

w odcieniu ciemnego brązu, niemal całkowicie czarne Oczy: o szarej barwie

o szarej barwie Uzębienie: bez widocznych braków

bez widocznych braków Znaki szczególne: fioletowe znamię zlokalizowane na prawym obojczyku

Apel jeleniogórskich mundurowych o pomoc

Policjanci z Jeleniej Góry zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich osób, które w minionym czasie miały kontakt z Wioletą Krzaczkowską lub dysponują wiedzą na temat jej obecnego losu, aby natychmiast przekazały te doniesienia do najbliższego komisariatu bądź skontaktowały się telefonicznie pod numerem alarmowym 112.

Mundurowi wyraźnie zaznaczają, że w tego typu sprawach nawet z pozoru najmniej istotny szczegół może odegrać decydującą rolę i w ostatecznym rozrachunku przyczynić się do bezpiecznego odnalezienia zaginionej osoby.

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