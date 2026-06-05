Tajemnicze zaginięcie 47-letniej Wiolety z Podgórzyna. Kobieta prawdopodobnie wyruszyła w góry

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
2026-06-05 10:49

Funkcjonariusze prowadzą akcję poszukiwawczą 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej, która we wtorek, 2 czerwca, opuściła swoje miejsce zamieszkania w Podgórzynie i przepadła bez wieści. Śledczy przypuszczają, że zaginiona ruszyła w stronę górskich szlaków. Stróże prawa proszą społeczeństwo o wsparcie, zaznaczając przy tym: „Każda informacja, nawet z pozoru błaha, może okazać się kluczowa w odnalezieniu zaginionej”.

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Autor: Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze, Shutterstock/ Shutterstock

Poszukiwania Wiolety Krzaczkowskiej przez policję w Jeleniej Górze

Jeleniogórscy mundurowi z województwa dolnośląskiego próbują ustalić miejsce pobytu 47-letniej kobiety pochodzącej z Podgórzyna. Wioleta Krzaczkowska była widziana po raz ostatni we wtorek, 2 czerwca, kiedy opuściła swój dom i od tamtej pory nie nawiązała żadnej relacji z rodziną ani znajomymi.

W momencie zniknięcia 47-latka miała na sobie granatowy polar oraz czarne spodnie przeznaczone do wędrówek. Dodatkowo zabrała ze sobą charakterystyczny, jasnozielony plecak turystyczny firmy Jack Wolfskin o pojemności około 20-25 litrów, co pozwala śledczym zakładać, że skierowała się na jedną z tras w Karkonoszach.

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Szczegółowy rysopis zaginionej 47-latki z Podgórzyna

Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze w mediach społecznościowych udostępniła wizerunek oraz szczegółowy opis wyglądu poszukiwanej 47-letniej Wiolety Krzaczkowskiej z Podgórzyna.

  • Wzrost: 164 cm
  • Sylwetka: szczupła budowa ciała
  • Włosy: w odcieniu ciemnego brązu, niemal całkowicie czarne
  • Oczy: o szarej barwie
  • Uzębienie: bez widocznych braków
  • Znaki szczególne: fioletowe znamię zlokalizowane na prawym obojczyku

Apel jeleniogórskich mundurowych o pomoc

Policjanci z Jeleniej Góry zwracają się z gorącą prośbą do wszystkich osób, które w minionym czasie miały kontakt z Wioletą Krzaczkowską lub dysponują wiedzą na temat jej obecnego losu, aby natychmiast przekazały te doniesienia do najbliższego komisariatu bądź skontaktowały się telefonicznie pod numerem alarmowym 112.

Mundurowi wyraźnie zaznaczają, że w tego typu sprawach nawet z pozoru najmniej istotny szczegół może odegrać decydującą rolę i w ostatecznym rozrachunku przyczynić się do bezpiecznego odnalezienia zaginionej osoby.

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