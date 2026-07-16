Stara Kopalnia znów zapłonie. Przed nami widowiskowy Dolnośląski Festiwal Ognia w Wałbrzychu

Dziesiąty Dolnośląski Festiwal Ognia przyniesie gorące emocje

Najnowsza, dziesiąta edycja wydarzenia to dwa dni naszpikowane efektownymi występami fireshow, dobrą muzyką oraz warsztatami przygotowanymi z myślą o entuzjastach cyrkowych sztuczek i ognistych pokazów. Unikalna, postindustrialna aura Starej Kopalni w Wałbrzychu ponownie posłuży za tło dla artystów z różnych zakątków kraju, którzy zademonstrują swoje najbardziej zaawansowane układy taneczne.

Uczestnicy mogą liczyć na mnóstwo wrażeń, w tym wieczorną rywalizację w pokazach z ogniem, sceniczne prezentacje oraz możliwość wyboru laureata nagrody „Złota Iskra” przez samą publiczność. W programie przewidziano również muzyczny występ Neithana z piosenką „Strażnicy Ognia” oraz spektakularne zakończenie imprezy.

Autor: Stara Kopalnia w Wałbrzychu/ Materiały prasowe

Ogólnopolski Konkurs Fireshow czeka na zgłoszenia artystów

Twórcy festiwalu ogłosili start naboru do Ogólnopolskiego Konkursu Fireshow, zachęcając do udziału zarówno solowych performerów, jak i duety oraz większe zespoły z całego kraju. To szansa na zaprezentowanie swoich talentów przed ogromną publicznością.

Biorący udział w zmaganiach zyskają nie tylko szansę na zdobycie nagród i aplauzu widowni, ale także organizatorzy gwarantują im zakwaterowanie, posiłki oraz możliwość uczestnictwa w profesjonalnych warsztatach pod okiem Jerzego Kozłowskiego. Taka inicjatywa stwarza idealne warunki do integracji środowiska pasjonatów fireshow oraz występów na jednej z najpopularniejszych tego typu imprez w Polsce.

Autor: Stara Kopalnia w Wałbrzychu/ Materiały prasowe

Ekipa ESKA Summer City dołączy do zabawy podczas Dolnośląskiego Festiwalu Ognia

Radio ESKA objęło to wyjątkowe wydarzenie swoim patronatem, w związku z czym na terenie festiwalu pojawi się patrol ESKA Summer City. Przedstawiciele rozgłośni będą na bieżąco relacjonować przebieg imprezy, wręczać letnie upominki i wspólnie z uczestnikami podziwiać najgorętsze pokazy kończącego się lata.

Osoby ceniące niezwykłe widowiska wizualne, świetną muzykę i chwile, które na stałe zapisują się w pamięci, powinny koniecznie zarezerwować czas na ten weekend. Z kolei ci, którzy zajmują się sztuką ognia, wciąż mają szansę dołączyć do grona konkursowiczów i to być może właśnie oni rozgrzeją do czerwoności wałbrzyską publiczność w trakcie jubileuszowej edycji Dolnośląskiego Festiwalu Ognia.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 29–30 sierpnia 2026 roku na terenie Starej Kopalni w Wałbrzychu.

Autor: Stara Kopalnia w Wałbrzychu/ Materiały prasowe

Impreza pod patronatem Radia ESKA.