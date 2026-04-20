Poszukiwania 26-latka. Wyjechał z Jeleniej Góry, zaginął we Wrocławiu

Policjanci z Jeleniej Góry i Wrocławia prowadzą intensywne działania, by odnaleźć młodego mężczyznę. W ubiegły piątek wyruszył on do stolicy Dolnego Śląska i od tamtej pory słuch po nim zaginął. Rodzina od kilku dni bezskutecznie próbuje nawiązać z nim kontakt.

Wszystko zaczęło się 17 kwietnia. W ten piątkowy dzień Łukasz Frydrych opuścił swoje mieszkanie przy ulicy Grunwaldzkiej w Jeleniej Górze, kierując się do Wrocławia. Wieczorem udało mu się jeszcze połączyć z bliskimi. Niestety, była to ich ostatnia rozmowa.

"17 kwietnia br. mężczyzna wyszedł z domu, a następnie udał się do Wrocławia. Podczas ostatniego kontaktu telefonicznego tego samego dnia poinformował, że przebywa na dworcu we Wrocławiu. Od tamtej chwili nie nawiązał już kontaktu z rodziną"

- przekazała policja w swoim komunikacie.

Rysopis Łukasza Frydrycha. Zwróć uwagę na te szczegóły

Służby udostępniły dokładny opis 26-latka, mając nadzieję, że ktoś z przechodniów lub pasażerów zdoła go rozpoznać. Łukasz jest mężczyzną o krępej posturze, noszącym okulary. Znakiem szczególnym jest tatuaż na jego ramieniu.

Szczegóły wyglądu zaginionego:

Wzrost: około 180 centymetrów

Budowa: krępa

Włosy: krótkie, w odcieniu ciemnego blondu

Oczy: niebieskie

Cechy charakterystyczne: brak zarostu, okulary korekcyjne oraz tatuaż z sentencją „Veni Vidi Vici” na ramieniu

W dniu, w którym ślad po nim zaginął, 26-latek ubrany był w czarną, rozpinaną bluzę dresową bez kaptura i sportowe buty. Z informacji wynika, że prawdopodobnie miał przy sobie plecak z dokumentami.

Apel policji w sprawie zaginionego na wrocławskim dworcu

Mundurowi proszą mieszkańców Wrocławia oraz osoby podróżujące komunikacją publiczną o baczne obserwowanie otoczenia. Nawet najdrobniejszy szczegół może okazać się przełomowy w trwających poszukiwaniach.

- Udostępnij ten post - pomóżmy Łukaszowi bezpiecznie wrócić do domu - głosi apel Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.

"Każda informacja może być kluczowa! Wszelkie informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu zaginionego prosimy kierować do: dyżurnego Komisariatu I Policji w Jeleniej Górze ul. Armii Krajowej 5 tel. 47 87 311 50 lub dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze tel. 47 87 312 40"

W przypadku posiadania informacji można również dzwonić pod ogólnopolski numer alarmowy 112.