Spadł na ziemię przez nagły podmuch. Interwencja LPR

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek (27 kwietnia) w okolicach południa, na terenie Góry Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Z pierwszych ustaleń wynika, że przyczyną niebezpiecznego incydentu był nagły, boczny podmuch wiatru. To on miał sprawić, że doświadczony pilot stracił kontrolę nad sprzętem i zaliczył twarde lądowanie na okolicznym polu.

Służby ratownicze błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Do akcji zaangażowano pogotowie, ratowników GOPR oraz lokalną policję. Poszkodowanego opatrzono na miejscu, a ze względu na obrażenia, na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał go do szpitala na specjalistyczne leczenie.

Policja z Jeleniej Góry i komisja lotnicza badają sprawę

Funkcjonariusze z Jeleniej Góry zabezpieczyli teren i zrealizowali niezbędne procedury. O wszystkim poinformowano stosowne organy, które zajmą się dokładnym zbadaniem okoliczności tego niefortunnego wypadku.

"Policjanci przeprowadzili na miejscu czynności procesowe oraz powiadomili Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Obecnie funkcjonariusze prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia"

- poinformowała jeleniogórska komenda. W ślad za tym wydarzeniem, mundurowi wystosowali apel o rozwagę, szczególnie w terenach górskich.

"Apelujemy o ostrożność! Warunki atmosferyczne w rejonach górskich mogą zmieniać się bardzo dynamicznie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa"

- przypomniano w komunikacie. Zmienna aura w górach potrafi zaskoczyć nawet weteranów, co może skutkować groźnymi incydentami. Ochrona zdrowia i życia zawsze musi być na pierwszym miejscu.