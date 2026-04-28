Dramat paralotniarza na Górze Szybowcowej. Nagle runął na ziemię

Wojciech Kulig
2026-04-28 12:59

Na popularnym lądowisku dla paralotniarzy niemal doszło do najgorszego. Nagle zmieniła się pogoda i 37-letni mieszkaniec Wrocławia uderzył o ziemię. Wypadek miał miejsce na Górze Szybowcowej w powiecie jeleniogórskim.

Galeria zdjęć 2

Spadł na ziemię przez nagły podmuch. Interwencja LPR

Do groźnego zdarzenia doszło w poniedziałek (27 kwietnia) w okolicach południa, na terenie Góry Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim. Z pierwszych ustaleń wynika, że przyczyną niebezpiecznego incydentu był nagły, boczny podmuch wiatru. To on miał sprawić, że doświadczony pilot stracił kontrolę nad sprzętem i zaliczył twarde lądowanie na okolicznym polu.

Służby ratownicze błyskawicznie pojawiły się na miejscu. Do akcji zaangażowano pogotowie, ratowników GOPR oraz lokalną policję. Poszkodowanego opatrzono na miejscu, a ze względu na obrażenia, na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał go do szpitala na specjalistyczne leczenie.

Policja z Jeleniej Góry i komisja lotnicza badają sprawę

Funkcjonariusze z Jeleniej Góry zabezpieczyli teren i zrealizowali niezbędne procedury. O wszystkim poinformowano stosowne organy, które zajmą się dokładnym zbadaniem okoliczności tego niefortunnego wypadku.

Polecany artykuł:

Zaginął 28-letni programista z Wrocławia. Rodzina publikuje nagrania z kamer i …

"Policjanci przeprowadzili na miejscu czynności procesowe oraz powiadomili Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Obecnie funkcjonariusze prowadzą postępowanie mające na celu wyjaśnienie dokładnych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia"

- poinformowała jeleniogórska komenda. W ślad za tym wydarzeniem, mundurowi wystosowali apel o rozwagę, szczególnie w terenach górskich.

Polecany artykuł:

Prawdziwe uderzenie lata w majówkę. W tych województwach termometry zwariują

"Apelujemy o ostrożność! Warunki atmosferyczne w rejonach górskich mogą zmieniać się bardzo dynamicznie i stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa"

- przypomniano w komunikacie. Zmienna aura w górach potrafi zaskoczyć nawet weteranów, co może skutkować groźnymi incydentami. Ochrona zdrowia i życia zawsze musi być na pierwszym miejscu.

Galeria zdjęć 2
wypadek
jelenia góra
paralotnia