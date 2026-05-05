Zaskakująca kontrola drogowa na ulicy Jana Pawła II w Jeleniej Górze

Podczas wzmożonych działań prowadzonych w weekend majowy, patrol jeleniogórskiej drogówki zwrócił uwagę na kierowcę samochodu marki Renault. Funkcjonariusze postanowili zatrzymać pojazd do kontroli w niedzielę, 3 maja 2026 roku, na ulicy Jana Pawła II. Jak się okazało, widok policyjnego radiowozu wyraźnie zaskoczył i zaniepokoił 40-letniego mężczyznę siedzącego za kierownicą. Jego nerwowe zachowanie od razu wzbudziło podejrzenia doświadczonych policjantów, którzy postanowili dokładnie zweryfikować jego tożsamość.

Mężczyzna poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wpadł w ręce policji

Prawdziwy powód zdenerwowania kierowcy wyszedł na jaw bardzo szybko, gdy policjanci sprawdzili jego dane w systemach informatycznych. Okazało się, że 40-latek jest osobą ściganą na terenie całej Europy. Niemiecki wymiar sprawiedliwości wydał za nim Europejski Nakaz Aresztowania w związku z serią przestępstw przeciwko mieniu, których dopuścił się na terenie Niemiec. W tej sytuacji mężczyzna został natychmiast zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu, gdzie spędził noc.

40-latek czeka na ekstradycję do Niemiec

Zatrzymanie podczas kontroli drogowej to dopiero początek problemów 40-latka. Już w poniedziałek, 4 maja 2026 roku, policjanci doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Tam prokurator rozpoczął formalne procedury związane z realizacją europejskiego nakazu. W najbliższym czasie sąd zdecyduje o przekazaniu zatrzymanego niemieckim organom ścigania, gdzie odpowie za popełnione przestępstwa.

Źródło: Policja.pl

