Podmuch wiatru zepchnął auto do rowu. IMGW ostrzega przed wichurami

Ostrzeżenie IMGW I stopnia obowiązuje do środy do godz. 17

Wiatr osiąga średnio 20–35 km/h, w porywach do 75 km/h

W Jeleniej Górze liczne zgłoszenia o połamanych gałęziach na drogach

W środę (25.03) w północno-zachodniej Polsce oraz m.in. w części Dolnego Śląska obowiązuje ostrzeżenie I stopnia przed silnym wiatrem. - Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, miejscami w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu - czytamy w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie obowiązuje co najmniej do środy do godziny 17.

Czytaj też: Prognoza na Wielkanoc 2026 nie napawa optymizmem. Wiemy, jak będzie

Policja w Jeleniej Górze informuje o skutkach silnego wiatru. - Od nocy jeleniogórscy policjanci odbierają liczne zgłoszenia o połamanych gałęziach leżących na jezdniach. To poważne utrudnienie i niebezpieczeństwo dla kierowców.Dziś (środa - przyp. red) na ul. Topolowej w Podgórzynie silny podmuch wiatru doprowadził do groźnego zdarzenia – samochód marki Peugeot z przyczepką wjechał do rowu, a przyczepka przewróciła się na drogę. Na szczęście nikomu nic się nie stało - informują policjanci z KMP w Jeleniej Górze.

Czytaj też: Przerażające sceny w podstawówce w Jeleniej Górze. Dwójka 14-latków z ranami na korytarzu

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy niebezpieczne zjawiska meteorologiczne mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia drugiego stopnia oznacza, że zjawiska te mogą być zintensyfikowane i bardziej niebezpieczne.