Atak bez powodu w Lubaniu. Furia nożowniczki na ulicy

Szokujące zdarzenie miało miejsce nocą z 27 na 28 czerwca na terenie Lubania. Krótko po północy pijana 42-letnia kobieta zbliżyła się do dwóch mężczyzn stojących przy budynku, z którymi nie miała wcześniej żadnego kontaktu. Była wobec nich agresywna. Śledczy pracujący nad tą sprawą przekazali szczegóły dotyczące przebiegu tego ataku.

- Jak ustalono do zdarzenia doszło 27 czerwca 2026 roku około godz. 0:15 w Lubaniu. Podejrzana znajdując się w stanie nietrzeźwości podeszła do dwóch stojących przed wejściem do budynku nieznanych jej mężczyzn i bez powodu zaczęła zachowywać się wobec nich agresywnie

- takie informacje przedstawiła opinii publicznej Ewa Węglarowicz-Makowska, pełniąca funkcję rzeczniczki prasowej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. W pewnej chwili napięcie przerodziło się w realną przemoc fizyczną. Kobieta wyjęła nóż kuchenny i niespodziewanie zaatakowała mężczyzn.

- W pewnej chwili ugodziła nożem kuchennym jednego z nich w ramię zaś drugiemu zadała cios w okolice żeber po lewej stronie

- dodaje w komunikacie pani prokurator.

Poważne zarzuty dla agresywnej 42-latki z Lubania

Sprawę podjęli funkcjonariusze policji, a w dalszej kolejności miejscowa prokuratura. Jak poinformowała przedstawicielka Prokuratury Okręgowej z Jeleniej Góry, napastniczka została ujęta przez służby i usłyszała bardzo poważne zarzuty o charakterze kryminalnym.

- Kobieta jest podejrzana o to że działając publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego spowodowała u dwóch pokrzywdzonych obrażenia ciała skutkujące rozstrojem zdrowia u jednego z nich na czas powyżej 7 dni a drugiego na czas poniżej dni 7

- podkreśla rzecznik.

Jaka kara czeka nożowniczkę z Lubania?

Mundurowi zatrzymali agresywną 42-latkę bezpośrednio po incydencie. Na wniosek wystosowany przez prokuratora miejscowy sąd zdecydował o jej losie na nadchodzące tygodnie, izolując ją od społeczeństwa. Sąd Rejonowy w Lubaniu zarządził umieszczenie kobiety w areszcie tymczasowym, który potrwa najbliższe 2 miesiące.

- Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Lubaniu miejscowy Sąd Rejonowy, zastosował wobec 42 - letniej mieszkanki Lubania środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy

- uzupełnia wypowiedź Ewa Węglarowicz-Makowska. Za ten atak i narażenie życia przechodniów kobieta może spędzić w odosobnieniu wiele lat. „Czyny te zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności” — akcentuje przedstawicielka prokuratury. Zaskakujące jest to, że 42-letnia sprawczyni w ogóle nie odczuwa poczucia winy. „Nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej przestępstw. Złożyła wyjaśnienia” - relacjonuje rzeczniczka. Według śledczych, kobieta miała do tej pory czystą kartotekę i nie była notowana.