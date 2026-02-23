Krwawa awantura domowa

Do ataku doszło w Mysłakowicach. W piątek, 20 lutego, około godziny 13:00, w jednym z domów jednorodzinnych wywiązała się ostra kłótnia między małżonkami w podeszłym wieku. W toku sprzeczki 71-letni mężczyzna wpadł w szał i sięgnął po nóż kuchenny, kierując ostrze przeciwko swojej żonie.

„Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo w sprawie, przeciwko 71-letniemu mieszkańcowi powiatu karkonoskiego, podejrzanemu o usiłowanie zabójstwa swojej 71-letniej małżonki. Do zdarzenia doszło 20 lutego 2026 roku, około godz. 13.00 w Mysłakowicach. Sprawca wszczął domową awanturę, podczas której trzymając w ręce nóż kuchenny zaatakował małżonkę”

- wyjaśniła Ewa Węglarowicz-Makowska, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.

Przerażona kobieta próbowała ratować się ucieczką z budynku. Mimo odniesionych obrażeń udało jej się wybiec na zewnątrz, jednak nie zdołała dotrzeć do bezpiecznego schronienia. Agresor dogonił ją przy furtce posesji, gdzie doszło do eskalacji ataku.

„Kobiecie udało się uciec na zewnątrz budynku, ale kiedy dobiegła do furtki, mężczyzna dogonił ją i zadał kilkanaście ciosów w okolice twarzy, szyi, klatki piersiowej i pleców. Pokrzywdzona doznała rozległych obrażeń w postaci: ran ciętych i kłutych twarzy, szyi ,a także ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Przeżyła, dzięki udzielonej jej natychmiastowej pomocy medycznej”

- relacjonuje przedstawicielka prokuratury.

Ucieczka za granicę i zatrzymanie

Po dokonaniu napaści senior nie zainteresował się losem krwawiącej małżonki. Zamiast udzielić jej pomocy, wsiadł do samochodu i zbiegł z miejsca zdarzenia, kierując się w stronę granicy państwowej. Jego ucieczka nie trwała jednak długo, gdyż polskie służby szybko namierzyły uciekiniera.

„Został zatrzymany w Pradze, na terenie Republiki Czeskiej. Dlatego też konieczne było wszczęcie wobec niego procedury związanej z wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania”

- informuje rzecznik.

Czeka na ekstradycję

Służby szybko podjęły kroki prawne, aby pociągnąć 71-latka do odpowiedzialności. Mężczyźnie postawiono zarzut usiłowania zabójstwa, a w związku z jego ucieczką uruchomiono procedury międzynarodowe.

„Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze wydał więc postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu usiłowania zabójstwa (...), a następnie wystąpił do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z wnioskiem o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 30 dni, od chwili jego zatrzymania. Sąd uwzględnił ten wniosek, a prokurator postanowił poszukiwać podejrzanego listem gończym”

- przekazuje Ewa Węglarowicz-Makowska.

Ze względu na zatrzymanie podejrzanego poza granicami kraju, kluczowe było szybkie wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania. Dokument ten pozwala na sprawne sprowadzenie sprawcy przed polski wymiar sprawiedliwości.

„Jeszcze tego samego dnia, to jest 21 lutego 2026 roku, Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze, wystąpił do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o wydanie wobec ściganego, Europejskiego Nakazu Aresztowania, w celu niezwłocznego przekazania go polskim organom wymiaru sprawiedliwości. Sąd Okręgowy uwzględnił wniosek. Europejski Nakaz Aresztowania przekazany został już Stronie czeskiej”

- dodaje prokurator. Obecnie dalszy los mężczyzny zależy od decyzji czeskiego sądu, który będzie procedował wykonanie nakazu. Po dopełnieniu formalności 71-latek trafi do Polski, gdzie usłyszy zarzuty prokuratorskie.