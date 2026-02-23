Wypadek w Kłopotnicy. Samochód wjechał pod pociąg

Dramatyczne sceny rozegrały się w poniedziałek (23 lutego), około godziny 7 rano. Służby ratunkowe w powiecie lwóweckim otrzymały zgłoszenie o zderzeniu pociągu z samochodem osobowym na przejeździe kolejowym w okolicach Kłopotnicy w gminie Mirsk.

- W miejscowości Kłopotnica (pow. lwówecki) doszło do zderzenia auta osobowego z pociągiem. Poszkodowana została jedna osoba, która trafiła pod opiekę ZRM i przewieziona do szpitala. W miejscu wypadku trwają działania służb

- informuje Dolnośląskie Alarmowo.

Ogromne utrudnienia na kolei. Odwołane pociągi i komunikacja zastępcza

Wypadek spowodował poważne zakłócenia w ruchu kolejowym. Pasażerowie muszą przygotować się na opóźnienia i zmiany w rozkładzie jazdy. Koleje Dolnośląskie wydały w tej sprawie specjalne komunikaty.

- Karpacz - Jelenia Góra - Świeradów-Zdrój / Görlitz. Wypadek na przejeździe kolejowym kolizja z samochodem osobowym. Przerwa w ruchu Gryfów ŚL.- Stra Kamienica. Pociąg 66860 Gorlitz 05:39 - Jelenia Góra 07:15 jest odwołany Rębiszów - Jelenia Góra. Za utrudnienia przepraszamy Komunikat dotyczy stacji: Gryfów Śląski, Jelenia Góra, Jelenia Góra Zabobrze, Kwieciszowice, Młyńsko, Rębiszów, Rybnica, Stara Kamienica

- przekazały Koleje Dolnośląskie.

Przewoźnik poinformował również o uruchomieniu zastępczej komunikacji autobusowej na jednym z odcinków.

- Przerwa w ruchu Gryfów ŚL.- Stra Kamienica. Za pociągi na odcinku Rębiszów - Jelenia Góra - Rębiszów zostanie uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa. Pociągi mogą doznawać opóźnień. Za utrudnienia przepraszamy

- poinformowano.

Jedna osoba w szpitalu. Policja wyjaśnia przyczyny tragedii

Jak przekazuje policja, samochodem podróżowała kobieta, która w wyniku zderzenia odniosła obrażenia. Była przytomna, gdy służby udzielały jej pomocy. Na miejscu wypadku trwają intensywne czynności, które mają na celu dokładne zbadanie wszystkich okoliczności tego dramatycznego poranka.

- Na miejscu pracuje grupa dochodzeniowo śledcza wraz z technikiem kryminalistyki, którzy będą wykonywali czynności mające na celu ustalenie przyczyn i okoliczności zdarzenia

- poinformował portal lwowecki.info.