Sprawa śmierci 11-letniej Danusi wraca. Dyrektor szkoły może stracić pracę

Zabójstwo 11-letniej Danusi sprawiło, że funkcjonowanie jeleniogórskiej szkoły znalazło się pod lupą. Kuratorium przeprowadziło drobiazgową kontrolę, której efektem są postępowania wymierzone w dyrektora oraz jedną z nauczycielek. Wobec szefa placówki wszczęto już procedurę dyscyplinarną. Rzecznik domaga się nie tylko zwolnienia go z zajmowanego stanowiska, ale także orzeczenia zakazu pracy w placówkach oświatowych przez okres trzech lat.

Uchybienia w szkole 11-letniej Danusi po kontroli kuratorium

Tragedia w Szkole Podstawowej nr 10 skłoniła kuratorium do sprawdzenia sposobu prowadzenia dokumentacji oraz organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Przez pięć dni inspektorzy weryfikowali pracę placówki. W raporcie pokontrolnym wypunktowano braki w działaniach wychowawczych i systemie wsparcia dla podopiecznych.

Kontrolerzy zwrócili uwagę, że szkoła nie analizowała w wystarczającym stopniu kart samooceny uczniów. Zastrzeżenia wzbudził również system podziału obowiązków pomiędzy poszczególnymi pracownikami.

Wyniki tych działań zrelacjonowała w lutym w Radiu ESKA Mirosława Bożek, pełniąca funkcję rzecznika prasowego Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty.

- Karty samoooceny ucznia nie były wykorzystywane systematycznie. Wykazano potrzebę wzmocnienia spójności działań wychowawczych i uporządkowania organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwrócono także uwagę, że łączenie funkcji wychowawcy, pedagoga szkolnego i pedagoga specjalnego przez jedną osobę nie sprzyjało efektywnej realizacji zadań

- zaznaczyła Mirosława Bożek, wypowiadając się dla Radia ESKA.

Rzecznik wojewody żąda zwolnienia dyrektora szkoły w Jeleniej Górze

Ustalenia pokontrolne pociągnęły za sobą dalsze konsekwencje. Z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że rzecznik dyscyplinarny podległy wojewodzie wszczął postępowania wyjaśniające wobec dyrektora i jednej z nauczycielek.

W przypadku szefa placówki sprawy przybrały poważniejszy obrót. Jak donosi portal TVN24, procedura przeszła w fazę postępowania dyscyplinarnego.

Tomasz Jankowski, rzecznik wojewody dolnośląskiego, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” potwierdził, że sformułowano już konkretny wniosek o ukaranie dyrektora.

- Rzecznik dyscyplinarny wniósł o wymierzenie kary zwolnienia z pracy oraz trzyletniego zakazu pracy w szkole

- przekazał Tomasz Jankowski z urzędu wojewódzkiego w wypowiedzi dla „Gazety Wyborczej”.

Jeśli komisja przychyli się do tego wniosku, dyrektor straci posadę i przez 36 miesięcy nie będzie mógł podjąć zatrudnienia w oświacie.

Sprawę ma rozstrzygnąć komisja dyscyplinarna podczas rozprawy wyznaczonej na 3 grudnia. Dyrektor nie udzielił „Gazecie Wyborczej” komentarza. TVN24 również otrzymało od niego informację, że nie będzie wypowiadał się na ten temat.

Organem prowadzącym Szkołę Podstawową nr 10 jest jeleniogórski magistrat. Samorządowcy nie komentują trwającego postępowania, argumentując, że jest to spór na linii rzecznik dyscyplinarny - nauczyciel.

Rzecznik Urzędu Miasta, Marcin Ryłko, w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” podkreślił jednak nienaganną przeszłość zawodową dyrektora, wobec którego wcześniej nie zgłaszano żadnych uwag.

Wskazano także na dotychczasowe sukcesy szefa placówki, w tym zdobyte nagrody oraz dobrą opinię o zarządzanej przez niego szkole.

Morderstwo 11-letniej Danusi w Jeleniej Górze. Ciało znaleziono przy strumyku

Cała sprawa ma swoje źródło w tragedii, do której doszło 15 grudnia 2025 roku. Tego dnia w Jeleniej Górze, niedaleko strumienia w okolicy ulicy Wyspiańskiego, odkryto zwłoki 11-letniej Danusi.

Miejsce zbrodni badali policjanci i technicy kryminalistyczni, poszukując śladów. Śledczy ujawnili wtedy, że rany na ciele ofiary zadano ostrym narzędziem.

W trakcie policyjnych czynności zabezpieczono m.in. nóż, który według przypuszczeń mógł posłużyć do popełnienia zbrodni.

12-latka zatrzymana po śmierci 11-letniej Danusi

W związku z zabójstwem policja zatrzymała 12-letnią dziewczynkę, która była uczennicą tej samej placówki co zmarła Danusia.

Z uwagi na wiek domniemanej sprawczyni, nie toczy się wobec niej standardowe śledztwo karne. Jej sprawą zajmuje się sąd rodzinny.

Kwestia odpowiedzialności dyscyplinarnej dyrektora jest traktowana osobno. Ostateczną decyzję o jego ukaraniu podejmie powołana do tego komisja.

Marsz pamięci w Jeleniej Górze dla zamordowanej 11-letniej Danusi [ZDJĘCIA]