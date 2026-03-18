"Pokolenie DNA" w Jeleniej Górze. Neo-Nówka zaprasza na nowy, hitowy program

Neo-Nówka i "Pokolenie DNA"

Kabaret Neo-Nówka rusza w trasę po całej Polsce, by ze swoim najnowszym materiałem "Pokolenie DNA" przejąć sceny i rozbawić publiczność. Roman Żurek, Michał Gawliński i Radosław Bielecki przygotowali wyjątkowy program, w którym nie zabraknie inteligentnego humoru i celnych puent. Jak zapowiadają twórcy, w "Pokoleniu DNA" zobaczymy całą plejadę charakterystycznych dla Neo-Nówki postaci, a także zupełnie nowe kreacje, które na długo zapadną w pamięć widzów.

Kiedy i gdzie Neo-Nówka wystąpi w Jeleniej Górze?

Mieszkańcy Jeleniej Góry i okolic mogą już teraz zarezerwować sobie termin. Wyjątkowa okazja do spędzenia wieczoru w doskonałym nastroju nadarzy się już 27 marca 2026 roku. To właśnie wtedy jeden z najpopularniejszych polskich kabaretów wystąpi na scenie Hali Rekreacyjno-Sportowej przy ul. Złotniczej 12.

Wydarzenie, które odbędzie się pod patronatem Radia ESKA oraz Radia ESKA2, to pewniak dla wszystkich fanów dobrej komedii. Kabaret Neo-Nówka od lat cieszy się niesłabnącą popularnością wśród miłośników dobrego humoru. Artyści nie boją się poruszać trudnych tematów, robiąc to w sposób, który jest jednocześnie dowcipny, inteligentny i angażujący.

Ich występy to gwarancja wysokiej jakości rozrywki, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte na prestiżowych festiwalach kabaretowych. Nowy program jest tego najlepszym dowodem. Jak zapowiadają organizatorzy, program ten to idealna propozycja dla osób, które szukają czegoś więcej niż tylko prostej rozrywki. Kabaret zmusza widzów do myślenia. Zapowiada się wieczór pełen śmiechu, ale i cennych spostrzeżeń na temat otaczającej nas rzeczywistości. Bilety są już dostępne.